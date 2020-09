Espulso in amichevole e squalificato per tre giornate: gravi le accuse nel referto

Essere espulsi in una amichevole è già di per sé inusuale. Se poi arriva pure una squalifica, tra l’altro per tre giornate, allora qualcosa deve essere effettivamente successo. O, comunque, grave è stato quanto l’arbitro avrà scritto nel referto. “Comportamento offensivo verso un avversario, aggravato da riferimenti xenofobi“. Questo, il direttore di gara di Alessandria-Sampdoria Primavera, ha scritto nel referto in riferimento a Umberto Eusepi, attaccante dei piemontesi che si è visto sventolare il rosso e, appunto, dovrà stare fermo per tre giornate dopo sentenza del giudice sportivo.

Il calciatore si è poi scusato: “Chiedo scusa alla società, ai tifosi, ai miei compagni, al mister per questo brutto episodio. Sono consapevole che potrà avere ripercussioni sull’inizio del campionato. Sono molto dispiaciuto, non accadrà più”.