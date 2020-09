Europa League, per il Milan possibile playoff in trasferta: le due eventuali avversarie

Il Milan, superando lo Shamrock Rovers, si è guadagnato la possibilità di disputare il terzo turno di qualificazione di Europa League. I rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt, giovedì prossimo a San Siro. La formazione nordica ha battuto 3-1 lo Zalgiris Vilnius nel secondo turno. Ma a Nyon si è svolto anche il sorteggio dei playoff. Urna non benevola con i rossoneri che, in caso di passaggio del turno, dovranno affrontare in trasferta la vincente di Besiktas-Rio Ave. Evitate avversarie più forti quali Tottenham e PSV, ma si tratta comunque di due squadre toste. I turchi sono abituati a giocare ad alti livelli in Europa, anche se negli ultimi anni non sono arrivati molto lontano. I portoghesi sono tecnici ed insidiosi. Inoltre c’è da considerare un’altra eventuale trasferta, anche se le porte chiuse non daranno vantaggi a nessuno.