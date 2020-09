Fantacalcio, guida all’asta: come dividere il budget, tiratori di calci piazzati e rigoristi

E’ pronta a ripartire una nuova stagione di Fantacalcio. E, come ogni anno, sono tanti i dubbi che attanagliano i fantallenatori: come dividere il budget? Come scegliere i portieri? Chi sono i rigoristi di ogni squadra? Quali le possibili scommesse? A tutte queste domande proveremo a rispondere velocemente qui, più nel dettaglio su altre pagine. Perché l’asta si avvicina e non ci si può far trovare impreparati.

Come dividere il budget?

Un momento che inevitabilmente risulterà decisivo è la divisione anticipata del budget. E’ sempre meglio fare un’analisi a priori e scegliere quanto investire per ogni reparto. Il tutto dipende da tanti fattori: i modificatori presenti nella vostra lega, il modulo che intendete utilizzare, se volete fare una squadra più ricca di fantasia e quindi molto offensiva o provare a scommettere su qualche volto nuovo. Ma in generale non bisogna spendere troppo per portieri e difensori e ritrovarsi di conseguenza senza crediti per centrocampo e attacco. Questo è uno degli errori più comuni. Ecco allora come suddividere il budget (per Fantacalcio da 500 crediti, per altre cifre di partenza basterà fare la proporzione. Es. 1000 crediti raddoppiare, 250 crediti dimezzare le percentuali).

Asta con modificatore della difesa

P=12%

D=20%

C=24%

A=44%

Asta con rosa equilibrata

P=8%

D=12%

C=28%

A=52%

Asta per squadra votata all’attacco

P=7%

D=9%

C=32%

A=52%

Asta per squadra super offensiva

P=6%

D=6%

C=18%

A=70%

Come scegliere i portieri?

Ci sono varie correnti di pensiero. C’è chi si affida alla griglia per gli incroci (di cui parleremo meglio nello spazio dedicato a portieri e difensori) e chi invece preferisce andare sul sicuro, puntando sui top di ruolo. Ma anche la strategia di scegliere tre portieri di tre squadre diverse, purché si paghino il giusto, non è sbagliata. L’importante è non spendere troppo per il numero uno, a meno che non giochiate con l’imbattibilità, che porta diversi punti nel corso della stagione. Solo in questo caso si può spendere qualcosina in più.

Chi sono i tiratori dei calci piazzati? Chi i rigoristi di ogni squadra?

Molto utile potrebbe essere affidarsi a coloro che tirano rigori e punizioni, oltre che calci d’angolo. Questi giocatori possono portare diversi bonus, dagli assist ai gol, ma il rovescio della medaglia è che sbaglino i tiri dal dischetto e ci si ritrovi con un -3 nel punteggio. E’ un rischio che però vale la pena correre. E allora chi scegliere? Andiamo a vedere rapidamente chi dovrebbero essere i tiratori di questa stagione.

ATALANTA

Punizioni: Malinovskyi, Gomez, Miranchuk, Muriel, Ilicic

Corner: Malinovskyi, Gomez, Ilicic, Miranchuk

Rigori: Muriel, Malinovskyi, Duvan Zapata, Ilicic

BENEVENTO

Punizioni: Viola, Caprari, Insigne, Kragl

Corner: Viola, Caprari, Insigne, Kragl

Rigori: Viola, Lapadula

BOLOGNA

Punizioni: Orsolini, Sansone, Soriano

Corner: Orsolini, Sansone

Rigori: Sansone, Barrow, Palacio

CAGLIARI

Punizioni: Joao Pedro, Pereiro, Rog

Corner: Rog, Pereiro, Joao Pedro, Nandez

Rigori: Joao Pedro, Simeone

CROTONE

Punizioni: Messias, Benali, Crociata

Corner: Messias, Benali, Crociata

Rigori: Simy, Benali, Riviere

FIORENTINA

Punizioni: Pulgar, Ribery, Chiesa

Corner: Pulgar, Ribery, Chiesa, Biraghi

Rigori: Pulgar, Amrabat, Chiesa

GENOA

Punizioni: Schone, Criscito, Pandev, Zajc

Corner: Schone, Criscito, Zajc

Rigori: Criscito, Schone, Pandev

INTER

Punizioni: Eriksen, Kolarov, Brozovic, Sensi

Corner: Eriksen, Kolarov, Brozovic, Young, Sensi

Rigori: Lukaku, Lautaro Martinez

JUVENTUS

Punizioni: Cristiano Ronaldo, Dybala

Corner: Dybala, Bernardeschi, Kulusevski

Rigori: Cristiano Ronaldo, Dybala

LAZIO

Punizioni: Luis Alberto, Milinkovic, Cataldi

Corner: Luis Alberto, Leiva, Correa

Rigori: Immobile, Luis Alberto

MILAN

Punizioni: Ibrahimovic, Calhanoglu, Tonali, Bennacer

Corner: Calhanoglu, Tonali, Bennacer, Castillejo

Rigori: Ibrahimovic, Kessié

NAPOLI

Punizioni: Insigne, Mertens, Politano

Corner: Insigne, Politano, Mario Rui

Rigori: Insigne, Osimhen

PARMA

Punizioni: Bruno Alves, Kucka, Hernani

Corner: Hernani, Kurtic, Scozzarella, Brugman

Rigori: Kucka, Inglese

ROMA

Punizioni: Veretout, Pellegrini, Perotti

Corner: Veretout, Pellegrini, Perotti

Rigori: Veretout, Perotti

SAMPDORIA

Punizioni: Ramirez, Gabbiadini, Quagliarella

Corner: Ramirez, Gabbiadini, Jankto

Rigori: Quagliarella, Ramirez, Gabbiadini

SASSUOLO

Punizioni: Berardi, Boga, Djuricic

Corner: Berardi, Locatelli, Boga, Djuricic

Rigori: Caputo, Berardi

SPEZIA

Punizioni: Ricci, Bartolomei, Gyasi

Corner: Bartolomei, Ricci, Mastinu

Rigori: Matteo Ricci, Galabinov

TORINO

Punizioni: Verdi, Belotti, Rodriguez, Iago Falqué

Corner: Verdi, Rodriguez, Ansaldi, Iago Falqué

Rigori: Belotti, Verdi

UDINESE

Punizioni: de Paul, Mandragora, Jajalo, Lasagna

Corner: de Paul, Mandragora, Jajalo

Rigori: de Paul, Lasagna

VERONA

Punizioni: Veloso, Zaccagni, Dimarco

Corner: Veloso, Zaccagni, Lazovic, Dimarco

Rigori: Di Carmine, Veloso