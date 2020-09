Formazioni ufficiali Shamrock Rovers-Milan: Pioli lancia Ibrahimovic al centro dell’attacco

Formazioni ufficiali Shamrock Rovers-Milan – Appuntamento da non fallire per il Milan. I rossoneri entrano in scena nel secondo turno preliminare di Europa League. Sfida agli irlandesi dello Shamrock Rovers, molto più avanti nella preparazione. Il livello tecnico della squadra di Pioli è nettamente superiore, ma le insidie nelle prime gare della stagione sono sempre dietro l’angolo. Il Milan deve rinunciare a Rebic (squalificato) e a Romagnoli (infortunato. Pioli si affida ad Ibrahimovic, pienamente recuperato, e lancia dal primo minuto

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.