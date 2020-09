Friedkin, primo giorno di Roma: padre e figlio nella capitale, fissati gli obiettivi

Adesso inizia il duro lavoro. Già la burocrazia per diventare proprietari di un club è lunga e tortuosa, ma non è niente in confronto a ciò che attende d’ora in poi la famiglia Friedkin. Padre e figlio sono infatti sbarcati a Roma per seguire l’allenamento della squadra a 10 giorni dall’esordio in campionato. Solo un saluto veloce, a bordo di una Mercedes, e nessuna dichiarazione pubblica. L’obiettivo primario è conoscere i calciatori personalmente.

Ovviamente, ora, si cercherà di guardare al futuro provando a regalare ai tifosi quelle gioie che mancano da tempo dalle parti della capitale. I punti all’ordine del giorno non sono pochi: dalla questione stadio al ruolo di ds. Senza dimenticare, ovviamente, il calciomercato. L’infortunio a Zaniolo, in tal senso, ha già fatto capire come – oltre alla volontà – è necessario stare sempre pronti agli imprevisti.