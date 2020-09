Gary Mabbutt ha un cuore d’oro: 1000 telefonate ai tifosi del Tottenham durante il lockdown

Quando una telefonata può cambiare la giornata delle persone. Come quella ricevuta da diversi tifosi del Tottenham, ai quali non sarà sembrato vero di ricevere una chiamata da una grande leggenda Spurs, Gary Mabbutt. Durante il periodo del lockdown l’ex calciatore ha trascorso due ore al giorno al telefono con i tifosi più vulnerabili del club londinese, per fornire loro compagnia, raggiungendo le 1000 chiamate. Visto il grande successo riscosso, l’iniziativa potrebbe potrebbe diventare un servizio fisso.

🗞 BBC: Since lockdown, Spurs legend Gary Mabbutt has spent two hours a day calling vulnerable Spurs fans to provide some company. He is now nearing 1,000 telephone calls. pic.twitter.com/4p2bdCgAi2

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) September 18, 2020