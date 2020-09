E’ di Zlatan Ibrahimovic il primo gol del Milan in campionato (lo era stato anche in Europa League). Lo svedese sfrutta un perfetto assist di Theo Hernandez e svetta più in alto di tutti battendo il portiere del Bologna Skorupski. Splendido davvero lo stacco del numero 11 rossonero, che domina sui difensori felsinei. In basso il VIDEO.