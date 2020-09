Gol Kulusevski, inizio fantastico dell’ex Parma: che magia in Juve-Sampdoria [VIDEO]

GOL KULUSEVSKI – Si sta giocando l’ultimo match di oggi per la prima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sampdoria, esordio in panchina per Andrea Pirlo. Inizio molto importante per i padroni di casa, pressing e blucerchiati in grossa difficoltà.

Il gol è nell’aria ed arriva al 13′. Azione personale di Cristiano Ronaldo, la difesa della Sampdoria chiude ma il pallone arriva sul sinistro di Kulusevski, tiro a girare dell’ex Parma e Juventus subito in vantaggio. In basso ecco il video del gol.