Hauge al Milan, il norvegese partito per l’Italia: “Passo per cui ero pronto. Emozionante giocare con Ibra”

Jens-Petter Hauge sarà a brevissimo un calciatore del Milan. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Bodo/Glimt nella tarda serata di ieri e il norvegese è partito per l’Italia stamattina. Mancano solo visite e firma. Accordo sulla base di 5 milioni di euro, un’operazione sotto traccia, nata diversi mesi fa. La prestazione di Hauge a San Siro in Europa League, Ibra colpito da Coronavirus e l’infortunio di Rebic hanno accelerato una trattativa che sarebbe stata comunque chiusa. Il classe ’99, prima di partire alla volta di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un inviato di ‘TV2Sporten’: “Tra poco incontrerò i miei agenti, hanno tante cose da dirmi. Non so nulla del contratto, ne saprò di più in giornata. E’ un passo per cui mi sentivo pronto. Non è stato facile lasciare il Bodo/Glimt perché qui si respira calcio, ma non vedo l’ora di giocare con Ibrahimovic, sarà emozionante. E’ da tanto tempo nel mondo del calcio ad alti livelli, proverò a imparare qualcosa da lui. Lo seguo da tanto tempo, lo considero un modello. Se riuscissi ad avere una carriera anche solo la metà di quella che ha avuto lui… beh, sarei davvero felice”.