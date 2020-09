Ibrahimovic positivo al Coronavirus, la reazione: “ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea”

Anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus. Lo svedese è stato un assoluto protagonista con la maglia del Milan in questo inizio di stagione, l’attaccante ha trascinato la squadra in Europa League e all’esordio in campionato contro il Bologna. Poi si è sottoposto al tampone, dopo Duarte anche Ibra è stato confermato positivo. Il giocatore sarà costretto a saltare le prossime partite fino a quando il test non sarà negativo.

Ibrahimovic ha deciso di commentare così, come al solito a modo suo: “Ero risultato negativo al Covid ieri, ma positivo oggi. Non ho alcun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea…”.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020