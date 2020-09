Infortunio de Vrij – Inter in ansia per l’infortunio rimediato da Stefan de Vrij con la nazionale olandese. A comunicare il problema del difensore è stata la Federazione, attraverso una nota: “Stefan de Vrij deve lasciare la nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro degli orange a Zeist e quindi salterà le sfide con Polonia e Italia“. Il giocatore farà rientro in Italia e si sottoporrà agli esami per capire l’entità dell’infortunio.