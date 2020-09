Infortunio muscolare per Lorenzo Insigne. La partita dell’attaccante del Napoli contro il Genoa dura poco più di venti minuti. Problema ai flessori della coscia per il fantasista della squadra di Gattuso, che ha lasciato spazio ad Elmas dopo essersi accasciato a bordo campo in lacrime. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio, che comunque potrebbe essere abbastanza serio.