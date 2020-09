Infortunio Zaniolo, preoccupazione per il calciatore di Nazionale e Roma

INFORTUNIO ZANIOLO – Si sta giocando la partita di Nations League tra Olanda e Italia. Nel primo tempo poche emozioni, nel finale la sfida si è sbloccata con un ottimo inserimento di Barella. La chance più importante è stata quella di Immobile, tiro fuori di poco per il calciatore della Lazio. Al 40′ paura per la Nazionale e per la Roma, altro infortunio per Zaniolo, il calciatore è uscito scuro in volto, accusando un problema al ginocchio. Il giocatore è reduce da un bruttissimo infortunio, adesso è stato costretto a fermarsi. C’è preoccupazione, considerando il precedente. Al suo posto Kean, le condizioni di Zaniolo verranno valutate nelle prossime ore.