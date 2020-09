Infortunio Zaniolo, il problema non è al ginocchio già operato

INFORTUNIO ZANIOLO – Sono ore di ansia per le condizioni di Zaniolo. Si sta giocando la partita valida per la Nations League, in campo Olanda e Italia. La squadra di Mancini passa in vantaggio con Barella, ma c’è preoccupazione per il calciatore della Roma.

Il giocatore della Nazionale è uscito dal campo scuro in volto, al suo posto è entrato Kean. E’ ancora troppo presto per sbilanciarsi, la nota positiva è che il problema non riguarda il ginocchio operato solo qualche mese fa. Zaniolo è reduce da un bruttissimo infortunio e quindi serviranno degli approfondimenti prima di una diagnosi più chiara.