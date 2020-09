Infortunio Zaniolo, è una batosta: lesione crociato anteriore, altri sei mesi di agonia

Infortunio Zaniolo – La notizia più dura, più brutta. Una batosta. Ciò che si temeva, purtroppo, è stato certificato dagli esami svolti questa mattina a Villa Stuart. Il giovane centrocampista di Roma e Nazionale ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Altri sei mesi fuori, altri sei mesi di agonia, altri sei mesi a rivivere quanto già accaduto da inizio 2020, un anno per lui maledetto. Stesso infortunio di gennaio, stessi tempi di recupero di gennaio, ma nell’altro ginocchio, il sinistro. Non resta che augurare una nuova, buona guarigione, e un invito a non mollare. Forza, Nicolò.

“Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico“, scrive la Roma tramite i propri canali social.

Zaniolo qualche minuto fa ha voluto lasciare un messaggio sul proprio profilo Instagram per spiegare la situazione e ringraziare tutti: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto!”. In alto la FOTOSEQUENZAdello scontro di ieri sera durante Olanda-Italia.