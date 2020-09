Insulti razzisti a Neymar, l’appoggio del PSG: “Non c’è posto per questo nella nostra società”

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda riguardante gli insulti razzisti a Neymar nel corso della partita di Ligue 1 di ieri sera tra Paris Saint Germain e Marsiglia, vinta dagli ospiti per 0-1 ma terminata con ben 5 espulsioni in seguito ad una maxi rissa. Il giorno dopo è stato ancora più movimentato, con il tweet al veleno del brasiliano e la risposta di Alvaro Gonzalez sempre sui social.

Adesso è il club parigino ad uscire allo scoperto, con un comunicato di solidarietà nei confronti del proprio calciatore: “Il Paris Saint-Germain sostiene con forza Neymar Jr –si legge – vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore avversario. Il Club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e invita tutti a parlare contro tutte le sue manifestazioni nel mondo. Da più di 15 anni, il nostro Club è fortemente impegnato nella lotta contro tutte le forme di discriminazione insieme a partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il Paris Saint-Germain conta sulla Commissione disciplinare della LFP per indagare e far luce su questi fatti. Siamo a disposizione per collaborare allo svolgimento delle indagini.