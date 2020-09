Inter, l’ammissione di Ausilio: “Ecco tutte la verità su Tonali e Messi”

Ennesimo derby di mercato tra Inter e Milan. Vicino alla prima, alla fine Sandro Tonali è sbarcato alla seconda. Manca solo l’ufficialità, infatti, per il suo passaggio in rossonero. Del mancato approdo ai cugini, invece, ha parlato Piero Ausilio, spiegandone le motivazioni. Oltre a questo, affrontato anche il discorso Messi.

“Facciamo fatica a vendere – le sue parole riportate a Sky– a favorire le uscite degli esuberi, di chi non è considerato importante per il progetto. Oggi le nostre possibilità sono risorse limitate da migliorare con le uscite. Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non si è iniziata una trattativa. Ci piace, ci piaceva, non diventa un cattivo giocatore perché l’ha preso il Milan. Le cose stanno come ho detto: l’Inter non è in grado di fare un investimento di quel tipo. Non era una priorità, le possibilità non ci consentono di investire”.

“Messi? Non so da dove possa provenire questa idea. Non esiste un ds, un allenatore o una proprietà che non voglia averlo ma la realtà è diversa. Noi faremo un mercato attento e curato, definito e programmato attraverso le vendite soprattutto. Vediamo ogni settimana nomi altisonanti e impegnativi ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Attraverso le uscite finanziamo le entrate per costruire la squadra. Noi siamo sempre stati chiari, da quell’incontro è uscita un’Inter ancora più unita”.