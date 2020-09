Inter e Atalanta, la Lega accoglie la richiesta: salta la prima giornata, ecco quando verrà giocata

Il Consiglio di Lega Serie A ha accolto la richiesta di Inter e Atalanta di posticipare la prima giornata di campionato. Le due squadre, infatti, hanno terminato più tardi la propria stagione per via degli impegni di Coppa e di conseguenza hanno bisogno di più tempo per potersi preparare ed iniziare. Dunque l’esordio, per le due squadre nerazzurre, non sarà il 20 settembre ma una settimana dopo, il 27, per la seconda giornata. La prima, invece, è stata posticipata a mercoledì 30, a cavallo tra secondo e terzo turno. Quel giorno la Lazio ospiterà l’Atalanta mentre l’Inter andrà in casa della neopromossa Benevento.