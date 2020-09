“Non so se Lionel lascerà il Barcellona, è difficile che resti. Con il City non c’è niente e non ho parlato con Guardiola, né con nessun altro”. Continua a giocare a carte molto coperte il padre di Leo Messi, Jorge, in merito al futuro del figlio, sempre più lontano da Barcellona. Ai microfoni di Deportes Cuatro, il papà della Pulce ha risposto così ad alcune domande dei giornalisti. Trapela ancora poco, se non l’ormai certo addio ai colori blaugrana dopo una vita.