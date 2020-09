Juve, Kulusevski si presenta: “Qui ogni giorno è una guerra, sono il ragazzo più felice del mondo”

Dejan Kulusevski si è presentato ai tifosi della Juve, seppur il suo acquisto risalga ormai allo scorso gennaio. Le sue parole dimostrano personalità: “Ci sono tante aspettative? Nessuno ne ha più di quelle che ho io su me stesso. Sono arrivato qui molto giovane e sono il ragazzo più felice del mondo. So bene che ci sarà da lavorare, ma io ne sono capace e farò del mio meglio dal primo all’ultimo minuto”. Il debutto sarà contro la Sampdoria: “Abbiamo una partita molto importante e io mi sento pronto a giocare. Sarà la prima di campionato e io non vedo l’ora”.

Poi si passa al suo ruolo, a Cristiano Ronaldo e ai consigli di Pirlo: “Ho fatto tanti ruoli in questi anni, dove mi metterà il mister giocherò: a centrocampo, esterno, punta centrale, trequartista, io mi sento comodo ovunque. Cristiano è fantastico, sono molto fortunato a giocare con lui, abbiamo parlato tanto in questi giorni, mi sta aiutando molto. Ogni giorno qui è una guerra. Quando vai in campo se non sei al 100% ti vedono e se ne accorgono tutti. Non puoi permetterti di mollare un attimo. Io penso di poter dare energia, corro tanto e faccio tutto per far vincere la squadra. Pirlo come giocatore è stato fantastico e come mister è uguale: è tranquillo e mi parla tanto. Mi dà piccoli consigli che fanno la differenza”.