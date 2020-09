Juventus, Higuain è arrivato a Miami: “benvenuto campione”

E’ finita l’avventura con la maglia della Juventus di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha dato molto al club, è stato uno degli attaccanti più forti della storia dei bianconeri. Non sono mancati i momenti altalenanti, dovuti soprattutto ad una non ottimale condizione fisica.

Adesso si prepara per una nuova avventura, con l’obiettivo di ritornare grande protagonista, in un campionato alla portata e che può mettere in evidenza le sue qualità. L’argentino è infatti sbarcato in Florida e disputerà il campionato di MLS. Ad attenderlo Jorge Mas, uno dei proprietari dell’Inter Miami: “Un caldo benvenuto a Gonzalo Higuain – ha twittato – Un grande campione e un attaccante di livello mondiale”.