Juventus, John Elkann: “puntiamo al decimo titolo. Pirlo sa cosa vuol dire vincere”

La Juventus non si nasconde, l’intenzione del club bianconero è quella di conquistare il decimo scudetto consecutivo nonostante l’inizio di un nuovo progetto e l’arrivo di un nuovo allenatore. Cresce la curiosità per scoprire la creatura che è stata messa nelle mani di Andrea Pirlo, solo qualche giorno e si inizierà a fare sul serio. John Elkann, presidente della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del galà a Firenze per i 1000 GP della scuderia ha parlato anche del campionato di calcio.

“Quando si vincono 9 scudetti di fila, il decimo è quello a cui tutti noi juventini puntiamo. E’ un obiettivo importante e difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere”.