Juventus, Pirlo in conferenza: “il nuovo attaccante?” Ecco la situazione”, su Suarez…

C’è grande curiosità per l’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, l’obiettivo è iniziare la stagione con una vittoria, di fronte la Sampdoria. Il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa, ecco le indicazioni. “Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti. Valuteremo domani chi mettere al posto di Alex Sandro, ma abbiamo tanta scelta. Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per me inserirmi e sto benissimo. il precampionato è stato corto per tutti, non abbiamo potuto giocare molto. Ci è servito il minutaggio che i Nazionali hanno messo nelle gambe con le loro selezioni. Ci prepariamo a tante partite in pochi giorni. Io non devo fare vedere le differenze con la Juve di Sarri: abbiamo gli stessi obiettivi. Porto avanti la mia idea di calcio, che deve essere aggressiva e basato sulla padronanza del gioco. Domani vorrei vedere quello che abbiamo preparato dall’inizio: ricerca della palla, padronanza del campo e atteggiamento propositivo. Lo stiamo facendo bene, gli input stanno entrando in testa”.

HIGUAIN – “Ci aveva comunicato la sua volontà di cambiare campionato, abbiamo trovato un’intesa di comune accordo”.

ARTHUR – “Arriva dalla Liga e deve conoscere il nostro campionato; diamo il tempo a tutti di ambientarsi”.

DOUGLAS COSTA – “E’ un giocatore forte. Ha avuto qualche difficoltà fisica, stiamo lavorando per portarlo al top, ci darà una grossa mano”.

CHIELLINI, BONUCCI E BUFFON – “Si stanno comportando in modo molto professionale, mi chiamano Mister, per rispetto anche ai compagni”.

KULUSEVSKI – “E’ intelligente, trova da solo la sua posizione. Sta dimostrando grande apertura a giocare in diversi ruoli e ha padronanza del corpo, che lo può aiutare a stare ovunque in campo”.

SUAREZ –“Credo che sia difficile, anche per i tempi lunghi per il passaporto, che Suarez possa essere il centravanti della Juventus”.

L’ATTACCANTE – “Giocatori a disposizione per la partita ne ho abbastanza. Dybala sta recuperando piano piano, De Ligt starà fuori più a lungo. Ieri abbiamo perso anche Alex Sandro. Centravanti titolare? Lo stiamo aspettando. Il mercato è lungo, non abbiamo fretta”.