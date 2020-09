Eterno Miura, l’ex Genoa in campo a 53 anni e 210 giorni: polverizzato il record del campionato giapponese

Kazuyoshi Miura è entrato nella storia del Giappone. L’ex Genoa è infatti diventato il più anziano calciatore a disputare una gara nella J-League, prima divisione del Paese del Sol Levante. Nella partita del suo Yokohama FC contro il Kawasaki Frontale, l’immortale Miura è sceso in campo alla bellezza di 53 anni, 6 mesi e 28 giorni. La sua ultima apparizione nel massimo campionato giapponese risaliva al 2007, dopodiché Miura aveva solcato i terreni delle serie inferiori. Il precedente record, polverizzato dall’eterno attaccante, apparteneva a Masashi Nakayama, che con la maglia del Consadole Sapporo, nel 2012, giocò a 45 anni, 2 mesi e 1 giorno. Compagno di squadra di Miura è Shunsuke Nakamura, che i tifosi della Reggina ricordano bene. Ma il “vecchietto” centrocampista (42 anni) è solo un dilettante rispetto a Kazu Miura. In basso il TWEET della FIFA che celebra l’impresa.

👑 All hail King Kazu 👑

🇯🇵 At 53 years & 210 days, Kazuyoshi Miura became the oldest player ever to play in the @J_League_En, eclipsing the previous record of 45 years, 2 months & 1 day set by Masashi Nakayama 👏 pic.twitter.com/WCSfH7sEzb

— FIFA.com (@FIFAcom) September 23, 2020