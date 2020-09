Il nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus. Sono le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Turchia. L’attaccante si è sottoposto al tampone che ha confermato l’esito, il calciatore era rientrato nei giorni scorsi in Turchia per completare le pratiche burocratiche dopo l’accordo raggiunto con il Fenerbahce. L’albanese naturalizzato kosovaro è asintomatico e si trova già in quarantena. Adesso dovrà stare a riposo, Inzaghi non potrà contare sul calciatore per qualche giorno. Si tratta di una tegola per la Lazio ma anche per il giocatore che deve ancora ambientarsi con la nuova realtà.