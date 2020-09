Le notizie del giorno – 14 casi di Coronavirus in una squadra di A, un club rischia l’esclusione e la frase sulla Juve

Le notizie del giorno – Era la partita di Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe potuto giocare Roma-Juve a maglie invertite e invece è rimasto con quella giallorossa. Incitamenti ai compagni, richiami, ma anche dialoghi con l’arbitro, da vero capitano. E proprio un siparietto con il direttore di gara, Di Bello, non è sfuggito alle telecamere. Un fallo fischiato in favore della Juve dopo una reciproca trattenuta con Chiellini. La maglia del difensore è quella che si allunga per prima, anche se l’abbraccio sul bosniaco della Roma c’è. Rimane qualche dubbio, ma la decisione di Di Bello ci può stare. Dzeko, però, non l’ha presa bene ed ha risposto con una frase, riportata dal ‘Corriere dello Sport’, che non lascia spazio ad interpretazioni: “Sempre così con loro, oh“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di grande tensione in casa Trapani. La partita di ieri contro la Casertana non si è disputata. Il motivo? Non è arrivata in tempo utile la ratifica del tesseramento dell’allenatore Oberdan Biagioni e del medico sportivo chiamato a sostituire il dott. Giuseppe Mazzarella. L’arbitro ha ufficializzato la sospensione della gara, adesso il giudice sportivo procederà con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Ma in casa Trapani la situazione può degenerare. Il club rischia anche l’esclusione dal campionato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono ben 14 i tesserati positivi al Coronavirus che sono stati registrati in casa Genoa dopo la partita di campionato contro il Napoli, 6-0 il risultato finale. Potrebbero essere addirittura 8 i calciatori con esito positivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).