Le notizie del giorno – Tragedia familiare nel calcio, la truffa e lo 0-3 a tavolino in Serie A

Le notizie del giorno – Si è verificata una vera e propria tragedia nel mondo del calcio. Dramma per il centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese Gylfi Sigurdsson. Il giovanissimo cognato Maximilian Helgi Ivarsson è morto per le gravi conseguenze di un colpo di pistola esploso da un fucile, lo sparo è partito accidentalmente. Il bambino aveva trovato l’arma in un armadio chiuso a chiave, poi il fatale episodio. E’ quanto riporta la stampa inglese. Il calciatore è sotto shock, perché legatissimo al piccolo Maximilian. Sulla vicenda sta indagando la polizia britannica. Era un grande appassionato di sport e di karate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notizia clamorosa è quella emersa negli ultimi minuti, come riferisce l’Ansa. La cittadinanza italiana di Luis Suarez sarebbe stata infatti ottenuta con una truffa. L’inchiesta, accertata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Perugia, ha portato alla seguente scoperta: gli argomenti della prova d’italiano, come emerso dalle indagini, sarebbero stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona. La decisione è arrivata per via dell’errore in distinta riguardante Amadou Diawara, che figurava nella lista degli Under-22. Essendo il centrocampista un Over, la svista è costata la sconfitta ai giallorossi (non più lo 0-0 maturato sul campo, ma 3-0 per i gialloblu). La Roma farà certamente ricorso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Sulla riapertura degli stadi. “A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto. Però poi visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo sia giusta la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non la capienza completa dello stadio. Ritengo però che siano troppo pochi mille posti. Io sono per una riapertura graduale degli stadi, che consenta un utilizzo dello stadio con le dovute misure di sicurezza: la distanza, l’uso della mascherina, e con la capienza che può andare via via aumentando. E’ chiaro che una riapertura totale in questo periodo non potrà esserci”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).