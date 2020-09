Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ex nazionale: fatale un arresto cardiaco, lascia moglie e tre figli

Ajibade Babalade, ex difensore della Nigeria, è morto a 48 anni per un arresto cardiaco. Lascia moglie e tre bambini, che risiedono tutti in America. Secondo le prime informazioni, Babalade ha accusato un malore ed è stato portato d’urgenza all’University College Hospital dove è morto per un arresto cardiaco. E’ stato tra i giocatori delle ‘Super Eagles’ che hanno vinto il bronzo alla Coppa d’Africa 1992 in Senegal. Ha giocato principalmente in patria, ma anche in Costa d’Avorio e in India prima di ritirarsi e diventare un allenatore.

We are sad to announce the shock demise of former @NGSuperEagles defender Ajibade Babalade. Babalade died of cardiac arrest today in Ibadan. May his gentle soul Rest In Peace. Our prayers are with his family. pic.twitter.com/1xCofWcZvp — The NFF 🇳🇬 (@thenff) September 4, 2020