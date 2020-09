Lutto nel calcio italiano, addio ad una figura storica della Nazionale

Grave lutto nel calcio italiano. Si è spento a 92 anni Fino Fini, medico della Nazionale Italiana di calcio dal 1962 al 1982 e Direttore per trent’anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 1967 al 1996. Fino Fini non è stato solo la memoria storica del calcio italiano, ma anche una vera icona di questo sport nel nostro Paese. Come medico della Nazionale ha partecipato a sei spedizioni mondiali, da Cile ’62 a Spagna ’82: è stato nello staff azzurro in occasione del trionfo di Madrid. Ideatore del Museo del Calcio, inaugurato nel 2000, Fino Fini ha sempre messo la passione nel suo lavoro. La redazione di CalcioWeb si stringe al dolore della famiglia.