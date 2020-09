Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso all’età di 88 anni l’imprenditore Edoardo Longarini. Fatale, per lui, un malore che l’ha colto mentre si trovava nella sua abitazione a Roma. Longarini è stato il presidente dell’Ancona che nel 1992 raggiunse la promozione in Serie A. Ma il suo nome è legato al mondo del calcio anche per aver acquisito la Ternana nel 2005 per poi lasciarla nel 2017.