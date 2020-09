Un esordio da incubo. Il Manchester United perde clamorosamente la prima partita stagionale in Premier League: sconfitta interna per 1-3 senza attenuanti per gli uomini di Solskjaer, che soccombono contro il Crystal Palace. Unica nota lieta il gol all’esordio per il nuovo acquisto Van De Beek, che al 74′ aveva accorciato le distanze dopo le due reti ospiti con Townsend e Zaha, prima che lo stesso Zaha facesse 1-3.