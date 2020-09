A mettere fine sulla telenovela ci pensa Lionel Messi. L’argentino è uscito allo scoperto e ha fatto chiarezza sul suo futuro. Queste le poche parole rilasciate a ‘Goal.com’: “Non ero felice e volevo lasciare. Non mi è stato permesso in nessun modo e rimarrò nel club, per non andare in una disputa legale. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro”. Alla fine, quindi, la ‘Pulce’ rimarrà in blaugrana. Appuntamento con il Manchester City, o chi per esso, rimandato alla prossima stagione.