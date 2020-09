Milan-Bodø/Glimt, le probabili formazioni: Saelemaekers per Rebic

Milan-Bodø/Glimt, le probabili formazioni – Alla ricerca della terza vittoria di fila. Il Milan, dopo il successo al primo turno preliminare di Europa League e il 2-0 al Bologna alla prima di campionato, cerca il tris contro il Bodø/Glimt. Pochi dubbi di formazione per Pioli, che non si schioderà granché dalle ultime scelte. Al posto dello squalificato Rebic ci sarà Saelemaekers. Per il resto, non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti. Di seguito i possibili schieramenti.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen