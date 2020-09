Milan, Brahim Diaz si presenta: “Avevo tante offerte, ma una persona mi ha spinto a venire qui”

Il nuovo calciatore del Milan, Brahim Diaz, si è presentato a stampa e tifosi. Ha parlato del club, degli obiettivi, del motivo della scelta, dei suoi idoli rossoneri e delle sue caratteristiche in campo. Queste le sue parole.

“E’ vero, avevo tante offerte. Ma il Milan è un club storico con persone che stanno lavorando al meglio per fargli raggiungere la posizione che merita. Maldini, una leggenda del mondo del calcio, è stato sicuramente un incentivo, è un piacere giocare qui. Questo è un club con una storia immensa, centenaria e spero di poter fare grandi cose”.

“Il mio ruolo è il trequartista, o comunque quello in cui mi trovo meglio, ma giocherò dove vorrà il mister, quello che ho detto a lui rimane tra noi. Come avrete visto, e spero possiate vederlo anche nelle prossime partite, mi definirei un giocatore con un buon dribbling e una buona tecnica”.

“Obiettivi? Non limitarsi alla Champions League. Il Milan deve puntare più in alto possibile, aspirare anche allo Scudetto. Le ultime mosse di mercato mi fanno sperare davvero sulla possibilità di poter fare grandi cose. Se ho incontrato Theo ed Ibra? Theo ancora no, ma è un grandissimo. Poter giocare al fianco di Ibra è incredibile, fa molto gruppo”.