Milan, è il giorno di Tonali: è a Milano per le visite mediche. L’annuncio fa impazzire i tifosi [FOTO]

Il centrocampista Sandro Tonali è arrivato poco fa a Milano, può considerarsi ufficialmente iniziata l’avventura con la maglia del Milan. Si tratta di un colpo molto importante per i rossoneri che si sono assicurati uno dei migliori prospetti italiani, l’ex Brescia è già pronto per essere protagonista nonostante la giovane età. La dirigenza ha effettuato un importante investimento per assicurarsi le prestazioni del calciatore: prestito a 10 milioni, più diritto di riscatto fissato a 15 milioni e altri 10 di bonus. Il calciatore ha iniziato a respirare l’aria del club, poi si metterà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli con l’intenzione di prendere per mano il centrocampo del Milan. Si tratta di un colpo da novanta, in attesa di nuovi innesti in grado di aumentare ulteriormente la qualità della squadra. Nella notte Tonali si era annunciato in rossonero con una Instagram story: “Colpa delle favole…”.