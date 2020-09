Milan, Leao positivo al Coronavirus: è in quarantena

Il calciatore del Milan Rafael Leao è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante si trova in quarantena, come confermato dal diretto interessato rispondendo sui social ad un amico su Twitter: “Colpa della quarantena”, i rossoneri non hanno smentito l’isolamento domiciliare del giocatore, riporta l’Ansa. Il portoghese è assente da Milanello dalla scorsa stagione calcistica e non ha avuto contatti con il resto della squadra. E’ reduce da un infortunio nell’ultima partita di campionato. Adesso il calciatore sta rispettando il protocollo anti-Covid e dovrà attendere il doppio tampone negativo prima di poter tornare al centro sportivo per riprendere la preparazione.