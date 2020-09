Milan, Pioli alla vigilia dello Shamrock: la condizione di Ibra, l’arrivo di Tonali e Donnarumma

Il Milan si prepara per il primo impegno stagionale, di fronte lo Shamrock nel secondo turno preliminare di Europa League. In conferenza si è presentato l’allenatore Stefano Pioli, che ha fornito interessanti indicazioni sulla condizione di qualche calciatore. “Lo Shamrock sta bene, è una squadra intensa, dovremo approcciare bene alla gara e stare concentrati per tutti i 95′”.

LA CONDIZIONE DEI CALCIATORI – “Ibra ha recuperato del tutto, sta bene anche mentalmente, determinato, competitivo e disponibile al massimo, come sempre. Tonali è giovane, ma maturo e pronto. È appena arrivato ma ha già fatto intravedere le sue caratteristiche. È felice di essere qui. Ho fatto i complimenti a Donnarumma per la sua disponibilità. Il giovane Colombo? Dovrà farsi trovare pronto. E come vice Ibra ho anche Rebic”.