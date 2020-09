Novità di calciomercato. Si potrebbe chiudere il giro di attaccanti in Serie A. Arkadiusz Milik sembra più convinto ad accettare la Roma. L’arrivo del polacco potrebbe sbloccare definitivamente l’affare Dzeko-Juve. Il vertice di oggi a Trigoria tra i dirigenti giallorossi e David Pantak, procuratore di Milik ha dato esito positivo. Si lavora al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Anche la Juve resta vigile per avere il via libera per Dzeko.