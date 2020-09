Monza-Vicenza, sfida dal profumo di Serie A: il 12 settembre amichevole di lusso

Un anticipo del prossimo Campionato di Serie B al via il 26 settembre e un vero e proprio derby targato Lotto: protagoniste saranno A.C. Monza e LR Vicenza che si affronteranno in una partita amichevole sabato 12 settembre alle ore 20.45 presso lo stadio di Lumezzane.

Il derby tra le due squadre sponsorizzate da Lotto Sport Italia sarà trasmesso in diretta sul Canale 20 di Mediaset, dando così la possibilità a tifosi e appassionati di assistere a quella che si preannuncia una vera e propria sfida tra due squadre neopromosse in Serie B e candidate a diventare le protagoniste del prossimo Campionato cadetto.

Lotto Sport Italia che è sponsor tecnico di A.C. Monza e di LR Vicenza, rispettivamente da 2 e 3 stagioni sportive, realizzando le divise con cui le due squadre scendono in campo, sarà title sponsor del match e il suo logo, la Losanga, colorerà lo stadio di Lumezzane e contribuirà a scaldare l’atmosfera di uno stadio senza tifosi, in rispetto delle norme anti-Covid.

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia, ha commentato: “Il match di sabato sarà solo un assaggio delle tantissime emozioni che A.C. Monza e LR Vicenza ci regaleranno nel prossimo campionato. Entrambe le Società hanno obiettivi ambiziosi, sostenuti da una passione straordinaria e da grandissima professionalità e preparazione. Lotto è fiera ed orgogliosa di essere al fianco di queste eccellenze dello sport in un momento così particolare. Questa amichevole offre infatti l’occasione per dimostrare una volta di più quanto siamo legati al calcio ed ai suoi protagonisti, pronti a vivere assieme a loro, l’emozione che ogni incontro regala a tifosi e appassionati.”

Di seguito il commento dell’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani: “Siamo molto felici di disputare questa partita perché sia noi che il LR Vicenza abbiamo raggiunto la promozione in Serie B e perché sarà un bel test in vista dell’imminente inizio del campionato. Va dato merito a Lotto Sport Italia di aver scelto di sponsorizzare due squadre vincenti.”

Queste le parole del Presidente del LR Vicenza, Stefano Rosso: “Siamo contenti di poter disputare questa amichevole che ci vede impegnati con due società importanti come Lotto Sport Italia e AC Monza. Il Monza è un club solido, con un management che conosciamo da tempo e a cui siamo legati da stima reciproca. Sarà un bel test match per capire a che punto di preparazione siamo, visto l’imminente avvio del campionato. Ringraziamo Lotto, al nostro fianco da diversi anni, per averci dato questa opportunità”.