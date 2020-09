Napoli, arrivo l’esito dei tamponi: sono tutti negativi!

Arrivano buone notizie in casa Napoli ed in vista della prossima giornata del campionato di Serie A. In mattinata il Genoa ha confermato l’esito dei tamponi, sono 14 i positivi. Il club rossoblu chiede il rinvio della partita contro il Torino, lo spostamento sembra inevitabile.

Nel frattempo è arrivato anche l’esito degli esami in casa Napoli, i calciatori hanno avuto contatti con i calciatori rossoblu durante l’ultima giornata di campionato. Fortunatamente sono risultati tutti negativi. “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center “, al momento la partita contro la Juventus è confermata.