Napoli, Gattuso durissimo con Milik: “non ha rinnovato, trovi una soluzione”

Il Napoli è sceso in campo per l’amichevole contro il Pescara, 4-0 il risultato finale. Al fischio finale si è presentato l’allenatore Gennaro Gattuso che ha utilizzato frasi forti contro l’attaccante Milik. “L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via. Ma è un discorso diverso da Milik”.

“Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina per farlo entrare di nuovo solo nei minuti finali e per questo non l’ho inserito nel gruppo per l’amichevole”.