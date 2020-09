Cambia l’orario della partita di campionato tra Napoli e Genoa, fissata inizialmente domenica 27 settembre alle ore 15 allo stadio San Paolo, la gara prenderà il via alle 18. Nelle scorse ore il portiere dei rossoblu Perin è risultato positivo al Coronavirus, l’estremo difensore non è stato convocato per la partita. Entrambe le squadre sono reduci dal successo all’esordio, gli allenatori Maran e Gattuso sono alla ricerca di conferme.