Napoli, Giuntoli esce allo scoperto sulla questione Milik-Roma: “Ecco come stanno le cose”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn in merito alla questione Milik-Roma, su cui c’è stata una brusca ed improvvisa frenata dopo le visite mediche in Svizzera del polacco. L’attaccante deve risolvere alcune situazioni col club azzurro. “Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni – le parole di Giuntoli – In questo momento siamo molto attenti a ciò che ci accade intorno. E’ un momento delicato, girano pochi soldi all’interno del calciomercato. Potremo intervenire solo se avremo delle occasioni giuste”.