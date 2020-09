Notizie del giorno – Ex Torino si ritira a 24 anni, calciatore viola la quarantena, Nainggolan si separa

Notizie del giorno – Dejan Danza ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a 24 anni. Non sono mancati i momenti di grande soddisfazione, come la vittoria del campionato Primavera nel 2015 con il Torino ed i tre gol in una sola partita ad un portiere del calibro di Gigio Donnarumma. Poi ha girato l’Italia, senza però riuscire ad esplodere definitivamente. Adesso ha deciso di ritirarsi per motivi personali, prima dell’addio ha scritto un post sul profilo Instagram.

“Per tutti oggi è un solito lunedì. Invece per me no; non saprei nemmeno da dove iniziare, soprattutto se si tratta di una scelta così sofferta. Vorrei partire dai ringraziamenti alle persone che hanno condiviso questo viaggio meraviglioso:

Grazie Franco Peroni per la persona che sei. Grazie ad Andrea maniero per aver creduto in me come giocatore. Grazie Karel Mister Zeman per avermi trattato (LA NOTIZIA COMPLETA)

Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia tornato positivo dalla Sardegna è finito nella bufera. Il calciatore è stato denunciato per aver violato la quarantena. Come riporta Il Giornale di Brescia il giocatore sarebbe uno dei quattro giovani fermati la scorsa settimana fuori da un locale di via Aldo Moro: erano tutti positivi al Coronavirus e tutti in giro nonostante i loro nomi fossero nell’elenco di Ats per restrizione sanitaria. In totale (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Novità sul fronte Radja Nainggolan, sia dal punto di vista professionale che da quello della vita privata. Dopo l’esperienza con il Cagliari, il belga è tornato all’Inter e si candida ad essere grande protagonista con i nerazzurri. Ma arrivano novità anche personali. Secondo quanto riporta ‘Chi’ il calciatore e sua moglie Claudia si sarebbero separati e sarebbe stata fissata anche l’udienza di separazione. Una notizia che rimbalzava da qualche mesi, dalla relazione sono nate Aysha (8 anni) e Mailey (4) che si sono aggiunte ad altre due figlie nate dalla precedente relazione. Sempre secondo quanto riporta ‘Chi’ Nainggolan avrebbe già preso una nuova casa al Bosco Verticale a Milano con una nuova compagna. Claudia Lai, solo qualche giorno fa, aveva comunicato di aver vinto la battaglia contro il cancro (IN ALTO LA FOTOGALLERY CON LE IMMAGINI)