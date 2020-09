Notizie del giorno – Juve in B per il caso Suarez, si risveglia dal coma ‘grazie’ a Totti, novità tamponi

Notizie del giorno – In una nota ufficiale, Marco Donzelli, presidente del Codacons, ha chiesto di usare la mano pesante nei confronti della Juve qualora venga accertata una qualche responsabilità del club bianconero nel caso Luis Suarez.

“Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la FIGC sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione. Per questo motivo, a norma dell’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, chiediamo la retrocessione della Juventus”.

Una storia da raccontare quella di Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio in coma da 9 mesi dopo un terribile incidente stradale. Si è risvegliata successivamente ad un messaggio inviato da Francesco Totti. Era il 15 dicembre quando con un’amica andò a sbattere contro un albero, restò gravemente ferita fino al coma.

Nove mesi veramente difficili, fino al videomessaggio arrivato dal suo idolo. "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te", l'intervento del Pupone è risultato decisivo

I calciatori dovranno sottoporsi al tampone soltanto 48 ore prima delle partite e non più anche durante la settimana. La decisione è stata comunicata dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La proposta, avanzata nei giorni scorsi, era stata discussa dal Comitato tecnico scientifico, che ha accolto la richiesta della FIGC