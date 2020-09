Notizie del giorno – Maxi Lopez contro Wanda Nara, Tourè tra prostitute e video porno, Mihajlovic e il Covid

Notizie del giorno – Ennesima puntata dell’infinita telenovela Maxi Lopez-Wanda Nara. L’ex moglie dell’attaccante, dopo la vacanza a Ibiza, è stata presa duramente di mira dal centravanti della Sambenedettese. “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”, ha detto Maxi Lopez in un’intervista alla trasmissione Los Angeles de la Mañana.

La giornalista Karina Iavicoli ha precisato: “I bambini risultati positivi al Coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa” (LA RISPOSTA DELLA SHOWGIRL, IN ALTO LA FOTOGALLERY)

Forse Yaya Touré l’ha combinata grossa. L’ex centrocampista di Barcellona e Manchester City è stato infatti escluso dall’evento benefico Soccer Aid for Unicef che si dovrebbe tenere a settembre all’Old Trafford. Il motivo? E’ a luci rosse. Come riportano alcuni media inglesi e spagnoli, sembra che il calciatore si sarebbe offerto di pagare 19 prostitute per i suoi compagni di squadra e avrebbe anche pubblicato un video pornografico nella chat (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me”: sono queste le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in un video-messaggio alla presentazione della squadra nel ritiro di Pinzolo. “Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la lucemia vincerò anche questa”. Mihajlovic ha poi aggiunto di ritenere possibile che il contagio (LE PAROLE DI MIHAJLOVIC)