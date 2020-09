Olanda-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini schiera Insigne in attacco

Olanda-Italia, le formazioni ufficiali – L’Italia torna subito in campo, l’obiettivo della squadra azzurra è quello di conquistare i tre punti. Sono state confermate quasi tutte le indicazioni della vigilia, i due terzini sono D’Ambrosio e Spinazzola, a centrocampo Barella, Jorginho e Locatelli. In attacco come da pronostico Immobile e Zaniolo, la sorpresa è Insigne, il calciatore del Napoli ha superato il ballottaggio con Kean. Chiellini in coppia in difesa con il compagno della Juventus Bonucci.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, F. de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne.