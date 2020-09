Olanda-Italia, Mancini: “ragazzi straordinari. Le 11 vittorie di fila non sono un caso”

Ottima vittoria per l’Italia nella gara di Nations League contro l’Olanda. Al fischio finale il Ct Mancini si è presentato ai microfoni di Rai Sport, ecco quanto dichiarato.

“Avremmo meritato di fare un altro gol. Sono soddisfatto della mentalità, della prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Locatelli? Lo abbiamo chiamato perché pensiamo che sia un grande calciatore, con buona tecnica e palleggio. E può ancora crescere. Di nuovo tra le grandi d’Europa? Non si vincono 11 partite di fila con un buon sistema di gioco e il carattere. Se lo abbiamo fatto ci sarà un motivo, al di là degli avversari. Mi dispiace per Zaniolo, spero non sia nulla di grave”.