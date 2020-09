Omicidio Willy Duarte, il ricordo della Roma: “Sognava di poter indossare la maglia della sua amata squadra”

Anche la Roma ricorda il giovane 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso la notte scorsa a Colleferro da quattro persone. Willy, oltre che tifoso romanista, era un giovane calciatore di una squadra locale e, come tutti alla sua età, sognava di poter indossare la maglia della sua squadra del cuore. “Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma – si legge sul profilo ufficiale Twitter giallorosso – Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista”.

