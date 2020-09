L’odissea dell’Oxford United, lo spray sanificante blocca il bus della squadra: in trasferta col…taxi

Paese che vai, gel igienizzante che trovi. I problemi ai tempi del Covid-19. Una storia particolare quella dell’Oxford United, squadra inglese di League One, che per andare a giocare in trasferta contro l’Accrington Stanley ha vissuto una vera e propria odissea. A raccontarla ci pensa il tecnico Karl Robinson al sito del club: “Abbiamo provato a partire dall’hotel verso lo stadio, ma il pullman non voleva saperne di mettersi in moto. Abbiamo preso molto seriamente i protocolli di sicurezza e dentro il bus abbiamo messo uno spray sanificante che rimuove i batteri. Peccato che sia finito nei sensori che, siccome lo spray contiene alcol, continuavano a dire che il nostro autista non poteva guidare! Quindi abbiamo dovuto prendere le nostre macchine e dei taxi, arrivando allo stadio giusto in tempo. Ho dovuto dire all’arbitro ‘aspetta, le distinte arriveranno in tempo’, ce le aveva Rob Hall che era nelle macchina dietro alla mia”.

Alla fine l’Oxford United si è portato a casa anche i tre punti, grazie all’1-4: “Siamo addirittura riusciti a fare riscaldamento per bene. Credo che abbiamo iniziato alla perfezione la gara e ci siamo meritati la vittoria. Voglio dedicarla ai nostri tifosi che ci sono stati vicini e che avrebbero voluto essere allo stadio a vedere questa partita. Comunque è un giorno che non dimenticheremo mai. Ora dobbiamo solo prepararci per il prossimo match. E visto che giochiamo in casa, speriamo di evitare un pre-partita così complicato!”.